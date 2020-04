Extra toezicht in jachthaven Bruinisse vanwege coronamaatregelen

"Door de noodverordening zijn hier minder mensen en ook 's nachts is er niemand. Dus is er minder sociale controle. Daarom hebben we besloten om 24 uur per dag een havenmeester in te zetten", vertelt Henk Gravestein. Hij is manager van de jachthaven in Bruinisse. In het hoogseizoen goed voor 800 boten, maar op dit moment liggen er ongeveer 400.

De havenmeester doet inspecties op de steigers en controleert of iedereen na 19:00 uur 's avonds weg is. Een dagje varen of klussen mag, maar overnachten niet. "Tot nu toe hebben ze niemand moeten wegsturen", zegt Gravestein.

Foto of filmpje van je jacht

Behalve de extra controles heeft de jachthaven een service voor de booteigenaren op afstand in het leven geroepen: "Voor eigenaren die op afstand zitten en toch willen zien hoe hun boot erbij ligt, maken we foto's en filmpjes. Je wil niet weten hoeveel mensen daar om vragen."

Ondanks de noodverordening mag een dagje varen nog steeds (foto: Omroep Zeeland)

Sanitair en horeca zijn in alle jachthavens gesloten, maar als het gaat om het toelaten van bezoekers verschilt het beleid. Zo roept de haven van Sint-Annaland booteigenaren op helemaal niet langs te komen. Bij die van Wolphaartsdijk is plek voor maximaal vijftig auto's op de parkeerplaats.

Het echtpaar Van Leeuwen is aan het klussen op de boot (foto: Omroep Zeeland)

Hier in Bruinisse worden maximaal honderd mensen op het terrein -volgens Gravestein 26 hectare groot- toegelaten. Sommige bezoekers komen om te varen en anderen om hun schip vaarklaar te maken. Zoals het echtpaar Van Leeuwen uit Rotterdam. "We zijn heel blij dat dat kan, het is hier heel ontspannend. We houden ons aan de regels en vinden het geweldig dat er 24 uur per dag toezicht is", zegt Liesbeth van Leeuwen.

Volgens Gravestein kost de noodverordening de haven "vele tonnen". Want veel contracten voor een tijdelijke ligplaats worden nu niet afgesloten. Daarnaast loopt de haven veel passanten mis.