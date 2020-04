Juist nu de warmste 5 april ooit in Zeeland

"Op andere dagen begin april is het weleens meer dan 22 graden in Westdorpe geweest. Dat die 5 april nog nooit zo warm is geworden is toch gewoon toeval".

'Prima vertoeven'

Normaal gesproken gaat de meeste mensen erop uit met dit weer, maar juist nu tijdens de coronacrisis moeten de mensen toch zoveel mogelijk binnen blijven. "Toch kunnen de mensen ook prima vertoeven in hun tuin of op het balkon, want daar is het waarschijnlijk nog een stukje warmer", zegt Broeke.

Het lekkere weer houdt voorlopig nog wel even aan. Ook komende dagen worden temperaturen van meer dan twintig graden verwacht. "Morgen kunnen we misschien een enkele bui verwachten, maar het blijft de hele week erg mooi weer", vertelt Broeke. Of er dan ook een weerrecord in zit, lijkt onwaarschijnlijk.