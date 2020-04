Voortaan boetes voor Belgische wielertoeristen, overleg over motorrijders

De grensafscheiding tussen België en Nederland in Eede (foto: Omroep Zeeland)

Lonink zal het gedrag van de Belgische wielertoeristen aan de orde stellen in het overleg dat hij later deze week heeft met de gouverneurs van de provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen.

Motorrijders

Evenmin was Lonink te spreken over motorrijders die afgelopen weekend massaal in groepen gingen toeren en voor overlast zorgden in buitengebieden en op dijkjes. In het wekelijks overleg dat de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land vanavond hebben met de minister van Justitie en Veiligheid zullen eventuele maatregelen tegen groepen motorrijders worden besproken.

Toch erkende Lonink dat verbieden niet altijd helpt. "Laat iedereen een beetje rekening houden met elkaar, zoek de balans op, ga niet alleen voor je eigen belang, maar schik waar het kan een beetje in", was zijn boodschap.

In grote lijnen was hij erg tevreden over hoe de coronamaatregelen zaterdag en zondag werden nageleefd. Wel baart het hem zorgen dat vooral jongeren blijkbaar moeilijk worden bereikt. Zo moest er worden opgetreden tegen groepen jongeren die bijeen waren op de Scheldedijk in Terneuzen en op de boulevard van Vlissingen. In Middelburg hadden jongeren een kleedkamer op een sportcomplex gekraakt om een feestje te bouwen.

'Nieuwe plekjes'

Lonink zijn tip tot slot voor wie er met dit mooie weer toch even op uit wil: "Gelukkig hebben we hier in Zeeland de ruimte. Zeker nu er geen toeristen zijn. Ga daarom eens niet naar de plekken waar je altijd al naar toe gaat. Maar zoek eens naar nieuwe plekjes, dat kan al vlakbij huis."