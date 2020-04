Weer vijf Zeeuwen met corona in het ziekenhuis opgenomen

Corona in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De vijf nieuwe patiënten in het ziekenhuis betreffen mensen uit de gemeenten Borsele, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen en Vlissingen.

Sinds afgelopen vrijdag worden door de GGD Zeeland geen cijfers meer bekendgemaakt, ook niet meer over het aantal corona-doden in onze provincie. Maar het RIVM gaat door met het tellen van de mensen die met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. In dat cijfer zijn ook de mensen begrepen die inmiddels zijn ontslagen.

Kaart

Klik op onderstaande kaart voor de opnamen per gemeente in verhouding tot het aantal inwoners. Om een compleet beeld te geven van onze regio zijn ook de cijfers van de Zeeuwse buurgemeenten weergegeven.

Alle cijfers zijn afkomstig van het RIVM maar de betrokkenen zijn niet allemaal vandaag in het ziekenhuis opgenomen. Soms werden ze eerder opgenomen, maar werd dat nog niet eerder gemeld.

Vooral Tholen is zwaar getroffen. In verhouding tot het aantal inwoners is de situatie in de gemeente Tholen ernstiger dan op Goeree-Overflakkee, dat de laatste dagen in het landelijke nieuws kwam vanwege het het grote aantal besmettingen.