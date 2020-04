'Mooiboys' trakteren verzorgers Ter Schorre op taart

Verzorgers Ter Schorre zijn blij met de taart (foto: Ter Schorre)

Eric Riemens en Christian Wisse overhandigden namens het voetbalteam de taarten. "Het zou niet gepast zijn om hier met twintig voetballers op de stoep te staan in deze tijd", aldus Riemens.

Hij speelt sinds kort met Wisse in het vijfde elftal. "Omdat we zelfs gesponsord zijn, trainen we in dezelfde tenues en daardoor hebben we de bijnaam 'de Mooiboys'. We spelen een potje, vertellen een mop en drinken na afloop van de wedstrijd een biertje."

Elk seizoen leggen de spelers geld in om iets te doen voor de samenleving in Zeeuws-Vlaanderen. Wisse: "Voor een doelpunt leggen we één euro in, voor een tegendoelpunt twee euro. Nu de competitie klaar is, hebben we het gemiddelde aantal doelpunten doorgetrokken en hebben we 350 euro bij elkaar gespaard."

In beweging blijven

Dat geld is in twintig taarten voor de ouderen en het personeel van Ter Schorre gestoken. Riemens: "We willen hiermee het zorgpersoneel steunen omdat ze in deze tijd onze kwetsbare ouderen beschermen." En zo blijven de fanatieke sporters ook nog in beweging. "Ja, het tillen van die taarten was best zwaar."

De overhandiging vond helemaal coronaproof plaats. De twee zetten de taarten achter de eerste automatische schuifdeur neer. De tweede deur bleef hierbij gesloten. Het personeel van Ter Schorre haalde na afloop de taarten uit de 'sluis'.