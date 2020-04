Haven Vlissingen onderzocht op uitheemse planten en dieren

DNA-onderzoek helpt bij monitoring invasieve exoten in zeehavens (foto: NVWA)

In havens is het niet alleen druk met bootverkeer, maar ook voor planten en dieren die onbedoeld van het ene continent worden verscheept. Die exoten kunnen schadelijk zijn voor planten en dieren die hier wel horen te leven. Zoals de geaderde stekelhoren die gevaarlijk is voor oesters en mossels.

Het is voor het eerste dat dit onderzoek is gedaan op basis van DNA. Bij het onderzoek zijn meer dan tweehonderd van dit soort exoten gevonden. "Dan heb je het over schelpdieren, garnalen, krabben, wurmen en larven van zeedieren", zegt Berry van der Hoorn van Naturalis. Het is niet zo dat elke exoot gevaarlijk is voor de zee hier. "Sommige exoten passen zich aan en zijn juist niet gevaarlijk. Het verschilt echt per diertje."

Toch is het zo dat de gevaarlijk wel meteen weg moeten worden gehaald. Via het DNA-onderzoek wordt er geprobeerd te voorkomen dat de gevaarlijke exoten zich vestigen. "Als de plant of dier eenmaal in de zee zit dan krijg je hem niet meer weg."