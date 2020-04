Een dag mee met dé veiligheidsman van Zeeland, die zelf ook corona vreest

Tijdens de coronacrisistijd rijdt Jan Lonink niet zelf (foto: Omroep Zeeland)

8.30 uur

Ik heb afgesproken op het woonadres van burgemeester Jan Lonink. Hij rijdt sinds twee weken niet meer zelf, op aanraden van de mensen om hem heen. "Ik krijg continu telefoon en moet op de langere afstanden veel stukken doornemen", legt Lonink uit. "Dan is het niet verantwoord zelf te rijden. Maar ik rij in ieder geval niet in zo'n limousine, zoals mijn collega's in de rest van het land."

Gesprek Lonink met supermarkteigenaar Peter Bolleman in Philippine (foto: Omroep Zeeland)

9.00 uur

De eerste stop is bij de plaatselijke supermarkt in Philippine. Ondernemer Peter Bolleman praat Lonink bij en vertelt dat hij toch wel goede zaken doet. "Ik zie dat de mensen nu alle maaltijden, dus ook lunch, zelf maken", vertelt Bolleman. "Dat zorgt ervoor dat ik duurdere verse producten verkoop dan hiervoor. Het is misschien minder druk, maar de omzet is goed bij mij."

9.45 uur

Na een korte rit van Philippine naar Terneuzen heeft de burgemeester in het stadhuis een gesprek met gemeentesecretaris Jan Princen en beleidsadviseur Nysja de Jonge over de huidige stand van zaken. Op gepaste afstand van elkaar wordt het gesprek gevoerd. Lonink is zelf niet op het virus getest, vertelt hij me, als we naar zijn kamer lopen om nog wat stukken te tekenen.

"Ik heb drie weken voor carnaval hoge koorts gehad. Toen is er wel gesproken of er niet getest moest worden. Ik heb een voorbeeldfunctie maar behoor niet tot de hoge risicogroep, dus ik ben niet getest. Maar ik hoop wel dat er een snel een test komt die aangeeft of je het wel of niet hebt of hebt gehad."

Op een markt in Terneuzen met BOA Wim de Maat en wethouder Jurgen Vervaet (foto: Omroep Zeeland)

10.25 uur

Winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen. Op een bescheiden markt heeft Lonink een ontmoeting met boa Wim de Maat en wethouder Jurgen Vervaet. Hier gaat het gesprek vooral over het afstand houden en of de mensen zich daaraan houden. "Dat gaat hier erg goed", vertelt De Maat. Het is inderdaad opvallend om te zien dat wachtenden bij de slager keurig ruim van elkaar staan te wachten.

Op de markt hetzelfde beeld. Lonink wordt regelmatig begroet door de bezoekers, maar de afstand blijft. Lonink: "De kans dat ik iets oploop is wel groter dan bij anderen. Daarom houd ik echt goed afstand en was regelmatig mijn handen."

Lonink praat met de kinderen van groep acht van De Oude Vaart via een laptop (foto: Omroep Zeeland)

11.00 uur

Lonink bezoekt basisschool De Oude Vaart in Terneuzen. Meerdere kinderen zitten hier in de noodopvang, maar de meesters en juffen zijn ook bezig met virtuele lessen via de computer. Groep acht staat op het punt om een tussenstand te geven aan de juf en er wordt via de laptop contact gemaakt. De kinderen mogen Lonink allerlei vragen stellen. Die variëren van 'Waarom wilde u burgemeester worden?' tot 'Bent u niet bang om besmet te raken?'

"Ze stellen best goede vragen", stelt Lonink. Eerder op de dag vertelde Lonink me dat hij inderdaad best bang is om besmet te raken. "Ik heb mijn hele leven al problemen met mijn luchtwegen en longen. Als je ook de nazorg ziet - want het is echt geen gewoon griepje - dan kan het de longen en nieren aantasten. Dus, ja, ik ben best bang om besmet te worden."

Burgemeesters vergaderen tijdens coronacrisis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

13.00 uur

De werkzaamheden als burgemeester van de gemeente Terneuzen zitten er op voor Lonink. De auto brengt hem naar Middelburg. Daar heeft Lonink, in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, verschillende vergaderingen. Als eerst het Regionaal Beleidsteam van de VRZ.

"Ik praat graag met mensen in persoon", vertelt Lonink. "We zitten hier in de raadzaal in Middelburg waar de onderlinge afstand ruim genoeg is en met niet meer mensen dan nodig. We gebruiken digitale media, maar nog niet helemaal. Maar we komen wel minder samen dan in het begin."

15.00 uur

Tijdens de volgende vergadering zijn alle Zeeuwse burgemeesters aanwezig. "Ook hier geldt; we komen zo min mogelijk samen. Tot nu toe doen we dat elke twee weken. De ruimte hier in Middelburg is trouwens wel ruim genoeg om te vergaderen. Maar de volgende bijeenkomst hebben we toch opgeschoven."

17.00 uur

De laatste vergadering van de dag is met HISWA, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. "We hebben moeilijke besluiten moeten nemen, zeker met het oog op het toerisme", zegt Lonink. "Hopelijk houden de mensen het nog vol, gezien de mooie dagen die er aan komen. Maar nogmaals, ik druk de mensen dit echt op het hart, ga door zoals tot nu toe en huu u aan de voorschriften. Alleen zo komen we deze tijd gezamenlijk door en brengen we die tot een goed einde."

Kijk hieronder voor een samenvatting van de dag met Jan Lonink.