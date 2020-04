Geen loden leidingen in oude schoolgebouwen op Schouwen-Duiveland (foto: Pxhere)

De aanleiding om dit onderzoek te starten was dat er in onder meer Utrecht en Amsterdam schoolgebouwen met loden waterleidingen waren. Na 1960 is het gebruik van loden waterleidingen verboden, omdat de looddeeltjes in het drinkwater schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van in het bijzonder jonge kinderen. Kleine concentraties lood kunnen al gevolgen hebben voor de ontwikkeling van hun hersenen en zenuwstelsel.

In Middelburg, Borsele, Goes en Sluis zijn ze nog bezig met het onderzoek of er in hun gemeenten loden leidingen zitten in gebouwen. De gemeenten Hulst, Noord-Beveland, Veere en Terneuzen hebben dat al onderzocht en laten weten dat de gemeentelijke gebouwen geen loden leidingen bevatten.

