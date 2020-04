Even geen corona: dit was deze maandag ook in het Zeeuwse nieuws

Verkeer door de spoortunnel in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe spoortunnel, officieel een 'spooronderdoorgang', in Goes is sinds vanmorgen vroeg open. Krantenbezorgers op de fiets maakten er als eersten gebruik van, daarna volgde de eerste auto.

En de Goesenaren zijn trots op hun nieuwe spoortunnel. Vanmorgen gingen de hekken aan de kant en konden inwoners er doorheen. "Het is echt heel mooi. Ik ben er trots op."

Lees ook:

DNA-onderzoek helpt bij monitoring invasieve exoten in zeehavens (foto: NVWA)

Een primeur voor de Vlissingse Sloehaven. Daar is met DNA-techniek onderzoek gedaan naar uitheemse planten en dieren die via de scheepvaart in havens terecht komen. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) kan zo eerder ingrijpen als er zich hier dieren of planten willen vestigen die schadelijk kunnen zijn.

Het is voor het eerste dat dit onderzoek is gedaan op basis van DNA. Bij het onderzoek zijn meer dan tweehonderd van dit soort exoten gevonden. "Dan heb je het over schelpdieren, garnalen, krabben, wurmen en larven van zeedieren", zegt Berry van der Hoorn van Naturalis. Het is niet zo dat elke exoot gevaarlijk is voor de zee hier. "Sommige exoten passen zich aan en zijn juist niet gevaarlijk. Het verschilt echt per diertje."

(foto: Pxhere)

Nadat de gemeenten Hulst, Noord-Beveland, Veere en Terneuzen geen loden waterleidingen in oude schoolgebouwen hadden gevonden, geldt dat ook voor de gemeente Schouwen-Duiveland.

Lees ook: