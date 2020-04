Ook Zeeuwse beademingsapparaten ingezet in de strijd tegen corona

Directeur Pieter De Wilde loopt door de hallen van zijn bedrijf. Gespecialiseerd in het produceren van apparaten die gebruikt kunnen worden in de medische sector. "Wij maken bijvoorbeeld naast beademingsapparatuur ook infuusvloeistofverwarmers. Die zorgen ervoor dat de vloeistof op lichaamstemperatuur is voor dit het lichaam ingaat."

Die productie gaat ook door maar de focus ligt nu op de beademingsapparatuur. Nu het ministerie van Volksgezondheid ook bij De Wilde een bestelling heeft geplaatst moeten er meer geproduceerd worden. Hoeveel precies wil hij niet zeggen. "Dan moet je echt denken aan tientallen."

Zo ziet het beademingsapparaat dat in IJzendijke wordt geproduceerd eruit. (foto: Omroep Zeeland)

En dat brengt een probleem met zich mee want de werkdruk die daardoor ontstaat is gigantisch. Daarom is Pieter De Wilde nu plotsklaps ook opzoek naar even zoveel mankracht "We zoeken zowel tijdelijke als vaste mensen. Daarbij werken we samen met bedrijven uit de regio maar ook mensen met de juiste affiniteit en fijn mechanische kennis mogen zich zeker melden!"