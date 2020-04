Slachtofferhulp gaat familieleden van coronapatiënten die op de IC liggen bijstaan

De familie Wisse is zo'n familie die door zo'n zware tijd is gegaan. Een paar weken geleden vierden zij nog de 75ste verjaardag van Jan Wisse bij de Chinees. Een paar dagen later werd hij ziek en binnen een paar dagen lag hij op de IC. "Hij was wel ziek toen hij thuis was, maar dat het zo snel bergafwaarts met hem ging, dat was wel schrikken", zegt zijn zoon Mario.

De familie Wisse had het geluk dat het verplegend personeel hen op de hoogte kon houden. "Dat is het enige dat je hebt. En ik kan me voorstellen dat wanneer een verpleegkundige geen tijd heeft omdat het het dusdanig druk is dat het niet kan, dat dat heel pijnlijk is. En het is al een pijnlijke situatie", aldus Mario Wisse.

Posttraumatische stressstoornis

Verpleegkundigen hebben in nu in veel gevallen de tijd niet om familieleden op de hoogte te houden, met als gevolg veel angst en onzekerheid. "We weten al dat bij familie er bij normale omstandigheden er al veel angst, depressie en zelfs posttraumatische stressstoornissen op lange termijn kunnen ontstaan en nu en verwachten wij dat dag nog versterkt wordt", vertelt Lilian Vloet van patiëntenorganisatie FCIC.

Slachtofferhulp heeft daarom besloten dat zij die families bij willen staan. Wij zullen mensen opvangen, wij zullen ze bewust maken van wat zo'n situatie betekent en wat voor stress dat oplevert", legt Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland uit.

Die hulp heeft de familie Wisse gelukkig niet meer nodig. Drie dagen geleden heeft Jan de IC verlaten.