Zeeland gaat groepen Belgische motorrijders en wielrenners weren bij de grens

Grensafsluiting in het dorp Eede (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen weekend wekten groepen motorrijders en fietsers veel ergernis in Zeeland. Om die groepen te weren, is komend weekend in gebieden die aantrekkelijk zijn om in te toeren alleen bestemmingsverkeer toegestaan. "Je gaat niet mensen uit het gebied zelf tegenhouden om een rondje te doen of te wandelen", aldus Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Ondanks dat Zeeland een weids landschap heeft met veel kleine weggetjes, is Lonink ervan overtuigd dat de nieuwe maatregelen te handhaven zijn. "Dat kan je al doen bij de grens, En de politie heeft nu best veel tijd. Er zijn geen festivals, er zijn geen evenementen, er zijn geen inbraken; dat betekent gewoon dat de politiecapaciteit aanwezig is met de boa's om dat te controleren", legt Lonink uit.

De VRZ wil niet van tevoren al veel extra maatregelen nemen voor het paasweekend. Wel worden bepaalde toeristische trekpleister, als bijvoorbeeld de Boulevard in Vlissingen, komend weekend volledig afgesloten voor verkeer.

