Lekkerder bij de boer: alle boerderijwinkels verzameld

Lekkerder bij de Boer: een nieuw platform voor boerderijwinkels (foto: Lekkerder bij de Boer)

Initiatiefnemer Thomas Siahaya uit Vlissingen is al een tijdje bezig om alle boerderijverkoopplaatsen te bundelen op één website. Het online gooien van Lekkerder bij de Boer kwam in stroomversnelling door het coronavirus.

Lancering vervroegd

Siahaya: "Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen lokaal boodschappen doen, omdat veel boeren blijven zitten met hun oogst. Ik kon niet anders dan de lancering vervroegen." Op de website kunnen boeren met een verkooppunt zich melden. Dan kan de consument zien waar ze in Zeeland moeten zijn voor een boerderijwinkel.

"Momenteel ligt de focus nog op Zeeland, maar boeren in andere provincies kunnen zich al aanmelden." Tot nu toe zijn er twintig verkooppunten in kaart gebracht. Dat moeten er veel meer worden volgens Siahaya. In Zeeland waren er in 2018 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 250 geregistreerde boerderijwinkels.

Mijn grootste droom als twaalfjarige jongen was rijden op de trekker." Thomas Siahaya, initiatiefnemer Lekkerder bij de Boer

Het idee voor het platform bestond al langer. De bedenker heeft warme banden met het boerenleven. "Toen ik nog klein was heb ik altijd op een boerderij gewerkt. Mijn grootste droom als twaalfjarige jongen was rijden op de trekker. Ik hielp met de oogst binnen halen en allerlei andere klusjes. Toen is er al een klein zaadje geplant."

Alleen een krijtbord

Zelf gaat hij ook regelmatig naar een boerderijwinkel in de buurt. "Een paar jaar geleden was ik bij een boerderijwinkel en vertelde de boer mij dat hij wel wat meer aanloop naar zijn winkel wilde. Maar meer dan een krijtbord langs de weg, had hij niet om reclame te maken. Toen is het idee van Lekkerder bij de Boer voor mij ontstaan."