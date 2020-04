Zet jouw hulpvraag en -aanbod op de Zeeuwse kaart

Zet je hulpvraag op de kaart (foto: OZ)

Ga naar de Trots op Zeeland Kaart, zoom in op de plek waar je woont of waar het om gaat. Dan plaats je een prikkertje en je vult in wat de bedoeling is. Wil je in jouw dorp een boodschappendienst organiseren? Zet dat op de kaart, er zijn vast mensen die mee willen doen.

Zijn er in jouw sportkantine veel wc-rollen over? Plaats een prikker en je helpt wellicht andere mensen.

Bekendheid

Maar als je een videokoortje wil oprichten kun je daarmee ook op de kaart terecht. En als je wil weten wat andere Zeeuwen vragen of aanbieden bekijk je alle prikkers. Het werkt heel makkelijk en je geeft er je Facebook-oproep in een handomdraai extra bekendheid mee.

Betrouwbaarheid

De kaart is niet bedoeld voor commerciële diensten of producten. Trots op Zeeland is een initiatief van Omroep Zeeland. De redactie checkt de inzendingen op betrouwbaarheid. Maar je persoonlijke gegevens worden niet gepubliceerd.