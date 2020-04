25 jaar na herindeling Sint Philipsland: 'Achteraf gezien toch blij mee'

Henk Geluk was ruim tien jaar raadslid voor de SGP in Sint Philipsland, in de tijd dat dit nog een zelfstandige gemeente was. Later werd hij raadslid in de gemeente Tholen. Hij was 25 jaar geleden tegen de herindeling.

"Die herindeling lag zeker niet lekker en wij waren daar ook tegen", zegt hij. "Niemand was er blij mee. Het grootste punt voor ons was de angst dat de eigen identiteit van Sint Philipsland verloren zou gaan."

Financieel niet gered

"We hadden het als kleine gemeente nooit gered, zeker financieel niet", zegt Geluk nu. "Als je ziet wat er de afgelopen jaren op de gemeenten af is gekomen, dat is enorm. Zeker op het gebied van het sociaal domein, de Wmo en zo. Achteraf is het opgaan in een grotere gemeente Tholen maar beter, zeker met de kennis van nu."

"Tholen heeft altijd rekening gehouden met de eigenheid van Sint Philipsland, dat durf ik wel te stellen", zegt de SGP'er. "Tholen heeft flink geïnvesteerd, in de infrastructuur bijvoorbeeld. We zijn er dus niet op achteruit gegaan, en dat wordt gewaardeerd."

SGP-raadslid Henk Geluk loopt door de Voorstraat in Sint Philipsland. (foto: Omroep Zeeland)

"Sint Philipsland was vroeger een eiland, een besloten gebied, en dat zie je nu nog terug in de eigenheid van de mensen. Ze hebben het gevoel van onafhankelijkheid in zich. Door de eilandmentaliteit van vroeger waren ze al op elkaar aangewezen en dat zie je nu nog een beetje terug."