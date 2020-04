'Die arm om iemand heen mag niet meer, schrijf daarom een persoonlijke brief'

Sinds de coronacrisis uitbrak zijn de regels voor uitvaarten drastisch veranderd, dat op zich is al ingrijpend want rituelen zijn belangrijk in het rouwproces. Maar de periode die na de uitvaart aanbreekt, maakt de situatie nog moeilijker.

Persoonlijke aandacht kan helend zijn

"Mensen kunnen nu hun verlies alleen maar in heel kleine kring delen, en daarna eigenlijk niet meer. Terwijl wij mensen gemaakt zijn voor het contact. Juist die arm om je heen, die persoonlijke aandacht kan in de rouwperiode zo helend zijn, even voelen dat je er niet alleen in staat. En dat valt nu weg", zegt Smit, die aan de HZ in Vlissingen docent rouwbegeleiding is. Hij benadrukt dat het daarom belangrijk is dat we andere manieren vinden om elkaar te troosten.

Een persoonlijk kaartje kan iemand troost bieden (foto: Omroep Zeeland)

Handgeschreven kaart of brief

Bellen is een optie of een digitale boodschap sturen, via Whatsapp, een e-mail of in een zelfgemaakt filmpje. "Maar omdat veel mensen al gewend zijn aan digitale berichten is het nog persoonlijker om een handgeschreven brief of kaart te schrijven. Het hoeft niet zo heel veel te zijn om alleen maar even aan mensen te laten merken 'Ik denk aan je' .

ITEM CD Rouwverwerking