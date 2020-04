Kinderen uit groep 6 uiten hun 'corona-frustraties' in gedichtjes

Cas maakte een Elfje over hoe hij zich voelt met betrekking tot corona. (foto: Omroep Zeeland)

Een elfje of elf is een gedicht van elf woorden, verdeeld over vijf regels. De eerste regel heeft één woord, de tweede regel heeft twee woorden enz. De vijfde regel heeft weer één woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel. En die korte gedichtjes pakten bij de groep 6-leerlingen zo uit:

Juf Evelien is trots op haar leerlingen. "Met kerst had ik de kinderen een soortgelijke opdracht gegeven en ik vond het schrijven van een elfje nu ook wel passend. Iedereen was gigantisch snel met inleveren en ze kunnen zo goed omschrijven hoe ze zich voelen", vertelt ze.

Inzicht in de kinderen

Evelien kreeg via de elfjes een goed inzicht in de gevoelens van de groep 6-leerlingen. "Ik denk dat tachtig procent van mijn leerlingen verdrietig is dat hij of zij thuiszit", vertelt ze. "Maar ik maak me geen zorgen. Ik heb heel veel respect hoe de ouders aan de slag zijn gegaan vanaf het moment dat de kinderen thuis moesten blijven. Ik wil er gewoon voor mijn leerlingen zijn als dat nodig is. En dat kan nog steeds, maar dan via video's of online."