Nog geen zicht op inhoudelijke behandeling rechtszaak over dode na healingsessie

De eigenaren worden naast doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs. Het hallucinogene middel ayahuasca dat onder meer werd gebruikt bij de ceremonies, wordt namelijk als harddrug gezien

Verdachten wachten thuis af

De hoofdverdachte, een 37-jarige Terneuzenaar zat tot januari in de gevangenis, maar mag zijn zaak sindsdien thuis afwachten. De andere verdachte, een 35-jarige man uit Terneuzen, was al eerder op vrije voeten gesteld.

In eerste instantie was er ook sprake van een derde verdachte, een 38-jarige man uit Groot-Brittannië die als bezoeker aanwezig was bij de tweedaagse sessie, maar hij is inmiddels getuige.

Tijdens de zitting vandaag werd duidelijk dat er nog verschillende onderzoeken lopen. Zo moet de getuige uit Engeland nog gehoord worden. Verder moet er nog forensisch onderzoek gedaan worden door het NFI. Het is niet duidelijk wanneer dit onderzoek is afgerond.

Het is vooralsnog een vraagteken waaraan de 34-jarige bezoeker precies overleden is; de geestverruimende middelen, geweld, coke of een combinatie van die zaken. Uit sectie op het lichaam is gebleken dat de man tegen de grond gedrukt is en zijn nek is afgeklemd. Ook is er geweld uitgeoefend op de neus en mond van de man.

Gevaarlijke combinatie

Daarnaast is ook uit onderzoek gebleken dat de man cocaïne had gebruikt voordat de sessie begon. Het slachtoffer zou in eerste instantie ook weggestuurd zijn, omdat hij drugs had gebruikt. De combinatie van coke met de hallucinogene middelen die bij Iboga Farm gebruikt worden, kan namelijk gevaarlijk zijn.

Van Iboga Farm moest hij 24 uur clean zijn om deel te nemen aan het programma. Het is niet uit te sluiten dat het slachtoffer toch nog coke had gebruikt toen hij een dag later terugkwam.

Het goede doen

De hoofdverdachte, een 37-jarige Terneuzenaar, zei eerder voor de rechtbank er alles aan te hebben gedaan het slachtoffer te helpen. "Het is misschien naïef, maar ik wilde het goede doen, mensen helpen. Ik dacht dat ik grote risico's had uitgesloten door de manier waarop wij werken."

