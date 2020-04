Buurtzorgpension in Zierikzee biedt plek aan 22 coronapatiënten

Op 27 maart kwam de eerste coronapatiënt in het buurtzorgpension, nu zijn er vijf. Verpleegkundige Stefanie Debbaut is met haar team klaar voor meer. "We hebben wel logistiek wat dingen moeten aanpassen, maar mijn team is heel goed op elkaar ingespeeld. We hebben wel vaker iemand geholpen die afgezonderd moest worden."

Gewone patiënten

Op dit moment liggen in het buurtzorgpension nog 'gewone' patiënten die moeten aansterken. Zij worden nog deze week overgebracht naar andere pensions. "Ze zijn er ook heel rustig onder", zegt Debbaut. "Niemand van de huidige patiënten vindt het eng dat er vlakbij coronapatiënten worden verpleegd. Dat gebeurt achter gesloten deuren, in een apart deel."

De grootste verandering, naast het omkleden en beschermde kleding dragen, is het brengen en halen van het eten. "Dat doen normaal gesproken de gastvrouwen. Dat doen we nu zelf", aldus Debbaut.

Een van de zeven

In totaal zijn er zeven buurtzorgpensions in Nederland. De locaties in Zoetermeer, Ermelo en Utrecht gaan ook coronapatiënten opvangen. De andere locaties in Rotterdam, Spijkenisse en Vlissingen zijn daarvoor niet aangewezen.

Lees ook: