Eindelijk duidelijkheid voor Zeeuwse korfbalclubs

Zeeuwse korfbalclubs weten eindelijk waar ze aan toe zijn (foto: Omroep Zeeland)

Korfbal wordt gespeeld in de zaal en op het veld. Dat zijn twee aparte competities, waardoor het besluit nog ingewikkelder werd.

Zaal en veld

Voor de zaal worden de huidige tussenstanden in de poules beschouwd als eindstanden. De eerste teams van Fortis uit Oost-Souburg en Ondo uit Sint Laurens zijn nu kampioen in de Eerste Klasse E en F. Togo uit Goes staat op de tweede plek in de Derde Klasse, maar mag promoveren. Voor andere Zeeuwse clubs pakt het besluit minder goed uit. KV Atlas uit Ritthem en KVK uit Kapelle degraderen uit de Tweede Klasse.

Voor de veldcompetitie is het nog drastischer. Alle wedstrijden worden beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is de helft, of iets meer, afgewerkt en daarom is de korfbalbond van mening dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten.

Korfbal op het veld (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor de korfbalbond een duivels dilemma dat lang boven de markt bleef hangen. Er is weken over nagedacht en gesproken. En dat zorgde met de dag voor grotere onrust in korfballand. Het KNKV noemt de besluiten 'ingrijpend' en schrijft in een bericht aan verenigingen, korfballers en fans dat 'het leidt tot de minste sportieve schade'.

Over de gevolgen voor de hoogste niveaus in de zaal, de Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames, gaat het KNKV in gesprek met de clubs. Mogelijk komt er een extra klasse om de schade te beperken.