'Houd je aan de regels en ga niet in grote groepen motorrijden'

Belgische motorrijders zijn komend weekend al niet meer welkom in de provincie. Dat was gisteravond de uitkomst na een overleg tussen alle landelijke veiligheidsregio's. Ook De Rooij zag dit weekend Belgische motorrijders in Zeeuws-Vlaanderen. "Het lijkt me niet handig om dat in een ander land te doen als het in je eigen land verboden is."

Gesloten

De Boulevard in Vlissingen is komend weekend gesloten voor verkeer. De Rooij hoopt niet dat er, als het weer misgaat, helemaal niet meer op de motor gereden mag worden. "Dan zouden de motoren die in groepen rijden het verpesten voor de rest die het wel goed doet. Dat zou jammer zijn."