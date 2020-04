Even geen corona: er was deze dinsdag nog ander nieuws in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

De inhoudelijke behandeling van de zaak waarbij een man overleed in september na een healingsessie in IJzendijke laat nog wel even op zich wachten. De Middelburgse rechtbank heeft vandaag tijdens een zogenoemde pro forma-zitting besloten die zaak aan te houden. Er wordt nog gewacht op de uitslag van enkele onderzoeken.

De verdachten in deze zaak zijn de eigenaren van Iboga Farm in IJzendijke, beiden uit Terneuzen. Ze zitten niet meer vast.

Als we, zoals de ambitie is, echt op grote schaal overschakelen op duurzaam energie, dan heeft Zeeland te weinig stroomkabels en -leidingen. Dat is na een studie de conclusie van twee gerenommeerde instituten, CE Delft en RoyalHaskoningDHV. Het advies aan de provincie is hier, liefst samen met Vlaanderen, werk van te maken.

Azdine Boufrahi (foto: Paul ten Hacken)

Zaalvoetbalclub Groene Ster Vlissingen is al volop bezig met volgend seizoen. Vandaag is Azdine Boufrahi (35) uit Vlissingen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de eredivisionist. Boufrahi was afgelopen drie jaar al assistent van Youssef El Badey vertrekt nar ZVG/Cagemax in Gorinchem.