'Zeeland wordt economisch veel harder getroffen dan andere regio's'

Hij vindt het nu belangrijker dan ooit tevoren om gezamenlijk op te trekken op het gebied van marketing en promotie.

Dikke Toren in Zierikzee (foto: Geert van der Wielen)

Krijnse noemt het voorbeeld van de bakker. "De bakker in Rotterdam, die houdt zijn klanten wel. Die blijven komen. Hier zijn we echt voor een belangrijk deel afhankelijk van de toerist. Als die nu en in de zomer wegblijft, bouwen de ondernemers geen buffer op. Als het dan weer september is, dan vallen ze met bosjes om. De ondernemingen, bedoel ik."

Plan B

Krijnse is namens BIZ Groot Renesse ook betrokken bij de promotie en marketing van Schouwen-Duiveland. In januari schreef hij daarover een brief naar de gemeente. Hij stelt: "De kans is zeer groot dat de VVV uit de Dikke Toren in Zierikzee verdwijnt, dan moet er een plan B komen. Dat ligt er nu nog niet. Marketing en promotie is nu heel belangrijk."

De ondernemer, die een grote drankenhandel runt, wil dat eerst eens goed onderzoek wordt gedaan. "Wat is er nodig, eilandbreed? Waar heeft de bezoeker behoefte aan?" Pas als dat in beeld is, moet de discussie gaan over waar een mogelijk informatiepunt komt, in Zierikzee, Renesse of op andere plaatsen. "Eerst de grote lijnen."

Geld voor onderzoek naar promotie

Het dagelijks gemeentebestuur heeft 20.000 euro uitgetrokken om dat onderzoek uit te laten voeren. Krijnse: "Twee maanden terug werd er nog geopperd dat promotie niet nodig was, dat er te veel toeristen zouden zijn. De wereld is veranderd. Mensen lijken zich niet te beseffen hoe groot de klap voor Zeeland is als dit lang duurt."