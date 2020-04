Ab schreef een brief aan Rutte 'als een van die zeventien miljoen'

Ab Harpe schreef een brief een premier Rutte (foto: Omroep Zeeland)

Harpe heeft een pizzeria. Hij heeft het net als andere ondernemers moeilijk en maakt zich grote zorgen. Met name over de 'vervolgsteun' die hij nodig heeft om het bedrijf overeind te houden. "Er komt wel hulp, maar het tempo van de overheid is anders dan die van een ondernemer. Ik vraag me af of de maatregelen wel het juiste effect hebben. Daar heb ik mijn twijfels over gekregen. Vandaar de brief."

Somberheid

Harpe is somber gestemd. "Ik kreeg een brief dat de bijdrage van 4.000 euro is toegekend en enkele uren laten stond het op mijn bankrekening. Dat is de hulp van minister Koolmees. Ik kan daar een maand de huur van betalen. Maar dan is de portemonnee weer leeg. En een vervolg zit er voorlopig niet in is mij verteld. Ook daarom deze brief, want een structurele oplossing zal er, zeker voor de horeca, moeten komen."

Gewone Nederlander

Maar in zijn brief besteedt hij ook aandacht aan de situatie van hem als gewone Nederlander. "Hebben ze in Den Haag nog in de gaten hoe alle maatregelen uitpakken en hoe dat bij de gemiddelde Nederlander overkomt?" Hij hoopt op een 'stukje bewustwording' bij de politiek. "En of wij als bedrijf er dan nog zijn, is een tweede."

Want Harpe wordt zenuwachtig als hij denkt over de toekomst. "Na de zomer wordt een hele zware dobber." Hij hoopt op antwoord van Rutte, maar wenst hem ook succes. "Heel veel sterkte Mark en uiteraard, een vriendelijke groet, Ab Harpe", sluit hij zijn brief af. "En één van die zeventien miljoen."