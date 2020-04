Overheid schiet lokale media te hulp, 'belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt'

Lokale media hebben het zwaar (foto: Omroep Zeeland)

Lokale kranten en omroepen kunnen vanaf zaterdag aankloppen bij het nieuwe steunfonds. De kleinste kan op 4.000 euro rekenen, de grotere op bedragen tot enkele tienduizenden euro's. Volgens mediaminister Arie Slob is het zeker nu 'belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt'. Lokale media zijn volgens de minister daarvoor 'cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren'.

We zijn sowieso blij met de financiële steun, maar ook met het signaal dat de politiek afgeeft. Er wordt waarde gehecht aan lokaal nieuws. " Directeur Luuk Roozeboom van De Bode

Directeur Luuk Roozeboom van huis-aan-huisblad De Bode dat in Tholen en op de Bevelanden verspreid wordt is 'uiteraard blij'. "Onze inkomsten zijn, net als bij alle mediabedrijven, geïmplodeerd." Maar de dankbaarheid gaat verder dan financiële steun. "Het gaat ook om het signaal dat de politiek afgeeft, dat er waarde wordt gehecht aan lokaal nieuws. Hoe belangrijk dat is wordt af en toe ook wel eens onderschat. Lokaal nieuws verbindt mensen."

'Voorlopig wordt De Bode huis-aan-huis verspreid'

Twee weken geleden zag Roozeboom al een omzetdaling van 50 procent. Hij vreesde toen dat die daling zou oplopen. De Bode experimenteerde mede daardoor in de laatste week van maart met verspreidpunten. De Bodes vielen die week niet op de duizenden deurmatten, maar konden worden opgehaald op centrale plekken als supermarkten en tankstations.

Roozeboom noemt het experiment leerzaam, maar hoopt De Bode als huis-aan-huisblad te kunnen blijven verspreiden. "Als we in een scenario terechtkomen waarin huis-aan-huis verspreiden niet meer mogelijk is, weten we dat dit een optie is en waar we de kranten het beste kunnen aanbieden. Maar deze week valt De Bode weer gewoon op de mat. Dat hopen we zolang mogelijk vol te houden."

