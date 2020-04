Hier was de horeca (vóór de crisis) het sterkst aanwezig

De kust is in Zeeland het domein van de horeca (foto: Abra van Vossen)

Dat blijkt uit cijfers van januari van dit jaar die het CBS vanmorgen heeft gepubliceerd. De klap die de coronacrisis uitdeelt aan de horeca - alles vele weken dicht in een zonnig voorjaar - zal daarom in onze provincie het sterkst worden gevoeld.

Er zijn in onze provincie 6,2 cafés, restaurants, hotels etc. op iedere 1000 inwoners. Nummer twee in Nederland is Noord-Holland (met Amsterdam) waar men 5,4 horecabedrijven per 1000 inwoners heeft.

Groei

Horeca is in Zeeland getalsmatig vooral sterk aan de kust. Daar is de laatste tien jaar ook de meeste groei geweest. Lange tijd lag Schouwen-Duiveland qua aantallen op kop, maar de laatste tien jaar is de gemeente Veere met 95 bedrijven gegroeid en is nu samen met Schouwen (ruim 400 bedrijven elk) de grootste in onze provincie.

Kaart

Klik op onderstaande kaart. De omvang van de blauwe bubbels geeft aan hoeveel horecabedrijven iedere gemeente nu telt, het getal in de bubbel zegt hoeveel bedrijven er de laatste tien jaar bij zijn gekomen. Hoe donkerder de bubbel hoe groter het aantal bedrijven in verhouding tot het inwonertal.

De Zeeuwse groei van 430 is overigens betrekkelijk klein in verhouding tot die in de rest van Nederland. In Noord-Holland bijvoorbeeld zijn er in die periode 5.770 bedrijven bijgekomen.

Logies

Het beeld van de Zeeuwse horeca wijkt sterk af van de rest van Nederland. De meeste horeca-bedrijven in onze provincie bijvoorbeeld betreffen eetgelegenheden, namelijk 41 procent. Toch is dat het laagste percentage restaurants en cafetaria's van Nederland.

Maar in Zeeland komt logiesverstrekking (hotels, B&B etc) met 32 procent pas op de tweede plaats. Dat is wel het hoogste percentage logiesverstrekkers van Nederland.

Alleen als het gaat om café's behoort onze provincie tot de middenmoot.