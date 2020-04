Goedemorgen! Brief voor Rutte en klappen voor de horeca

Als Rutte in zijn brievenbus kijkt ziet hij een brief van Ab Harpe, eigenaar van een pizzeria in Goes. Hij maakt zich grote zorgen over de vervolgsteun voor ondernemers. Want hoe moet het in de toekomst met de bedrijven?

Strandpaviljoens bij Renesse (foto: Abra van Vossen)

De klap die de horeca krijgt door de coronacrisis zal in Zeeland het sterkste worden gevoeld. Want Zeeland is de provincie met de hoogste horecadichtheid, blijkt uit cijfers van het CBS. Er zijn in onze provincie 6,2 cafés, restaurants, hotels etc. op iedere 1000 inwoners. Nummer twee in Nederland is Noord-Holland (met Amsterdam) waar men 5,4 horecabedrijven per 1000 inwoners heeft.

Oud-wielrenner en commentator Maarten Ducrot (foto: ANP)

Vandaag viert een Bekende Zeeuw zijn verjaardag: Maarten Ducrot, hij werd 62 jaar geleden in Vlissingen geboren. Ducrot was wielrenner en is tegenwoordig commentator bij grote rondes...als die ooit nog worden verreden. Zijn dochter Dési Ducrot is singer-songwriter en wordt regelmatig op de radio bij Omroep Zeeland gedraaid. Van harte Maarten!

Overtocht Vlissingen-Breskens (foto: Ria brasser, Oost-Souburg)

Het weer:

Het is vandaag opnieuw zonnig, al is er vanochtend soms veel sluierbewolking. En vanmiddag kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Er is eerst een zwakke oostenwind, en daarmee wordt het 20 tot 23 graden. In de loop van de middag komt er zeewind en die brengt in de kustgebieden een afkoeling.