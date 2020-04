Kerkgenootschappen werken samen in tv-programma 'Geloof in Zeeland'

Het initiatief is genomen door Arie van der Maas, classispredikant van de Protestantse Kerk voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Hij benaderde Omroep Zeeland met dit voorstel, omdat vanwege het coronavirus diensten geen doorgang kunnen vinden.

Troost, inspiratie en verbondenheid

"In heel korte tijd is het aantal online kerkdiensten fors gegroeid, steeds meer ook met beeld. In aanvulling daarop, juist voor mensen die geen online mogelijkheden hebben, dit initiatief. Ik ben blij dat Omroep Zeeland samen met de kerken de verbinding in de samenleving, die in deze coronacrisis zo belangrijk is, wil ondersteunen. Mijn ambitie is troost, inspiratie en verbondenheid op zondagmorgen, niet alleen voor kerkmensen maar voor alle Zeeuwen", aldus Van der Maas.

De eerste uitzending komt uit de parochiekerk in Ovezande. Deze dienst staat in het teken van Pasen. Naast Van der Maas is pastoor Fons van Hees van de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland te zien.

Ook ruimte voor muziek

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland en burgemeester van de Gemeente Terneuzen werkt mee aan de dienst door een persoonlijke inbreng. Naast woorden van bemoediging is er ook veel ruimte voor muziek. Troubadour Theo van Teijlingen brengt een lied ten gehore, Anko Vleugel bespeelt het orgel en er zullen zangers uit Zeeuwse kerken meewerken aan de uitzending. Dit alles uiteraard met zeker anderhalve meter afstand.

Online kerkdiensten

Als gevolg van de coronamaatregelen is het voor kerkgangers niet meer mogelijk om kerkdiensten te bezoeken, maar kunnen veel kerkdiensten wel online gevolgd worden. Een overzicht van online kerkdiensten in Zeeland is te vinden op gelovenindedelta.nl.

Het programma Geloof in Zeeland duurt een klein halfuur en is de komende weken elke zondag vanaf 9.00 uur te zien op omroepzeeland.nl, via de Omroep Zeeland-app en tot 12.00 uur doorlopend op televisie.