Corona slaat vlak over de grens harder toe

Daar is de gemeente Antwerpen - die grenzen heeft met Reimerswaal en Hulst - nog niet eens bijgeteld. Daar stond de teller gisteren op 835 officiële besmettingen. Dat valt verhoudingsgewijs mee, want Antwerpen is een stad met ruim een half miljoen inwoners.

Deze cijfers zijn van dinsdag en afkomstig van het Belgische Sciensano en het RIVM.

De Veiligheidsregio Zeeland heeft deze week overleg met de Vlaamse overheid om te voorkomen dat er in het komende paasweekend wielrenners en motorrijders via sluipweggetjes toch de grens oversteken voor een toertje door Zeeland. De verhoudingsgewijs veel hogere Vlaamse coronacijfers ondersteunen de Zeeuwse vrees.

Wachtebeke, over de grens bij Westdorpe, is er het ergst aan toe, met ruim 41 meldingen per 10.000 inwoners. Het Zeeuwse gemiddelde is iets meer dan 8 per 10.000. Toch zijn deze cijfers niet helemaal vergelijkbaar, omdat er verschillen kunnen bestaan in testbeleid en beschikbaarheid van tests.

Ziekenhuisopnamen

Maar er is ook een verschil tussen Zeeland en aangrenzend Vlaanderen te zien als het gaat om ziekenhuisopnamen. In Zeeland zijn tot en met gisteren 2,9 mensen met corona per 10.000 inwoners naar het ziekenhuis gebracht. In West-Vlaanderen 5,6, in Oost-Vlaanderen 4,6 en in de provincie Antwerpen 4,2 mensen.