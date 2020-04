Juffen, meesters en kinderen missen elkaar, maar het gaat best goed

De 10-jarige Esra Dogan neemt de online lessen serieus en is van plan iedere les te volgen (foto: Omroep Zeeland)

Nogal wat kinderen sturen tekeningen en kaarten naar hun leerkracht, en ze kijken uit naar het dagelijkse videocontact. Na vijf weken lijken de meesten gewend aan de nieuwe werkelijkheid. Van Kampen spreekt zijn bewondering uit voor het aanpassingsvermogen van onderwijsmensen, ouders en kinderen. "Wat nu in vier weken lukt, daar hadden we anders minstens vijf jaar over gedaan."

De verklaring daarvoor zoekt hij in de gedrevenheid van het onderwijspersoneel. De nieuwe manier van werken heeft de toch al hoge werkdruk verder verhoogd, "na een dag werk ben je echt kapot", maar voor de kinderen doen ze volgens hem alles. "Als het moet, dan kan er veel."

Ook zorgen om kinderen

Maar er zijn natuurlijk niet alleen jubelverhalen. Er zijn ook zorgen om kinderen waar het thuis niet goed gaat en kinderen die moeilijk te bereiken zijn. Zo erg in de Randstad waar geen contact kan worden gemaakt met ruim 7.000 kinderen is het in Zeeland niet, zegt Van Kampen. "We hebben ze allemaal in beeld", zegt hij. Hij schat het aantal problematische getallen op 'een paar per gemeente'.

Corona D11 Thuisonderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Voor ouders die hun kinderen begeleiden met hun schoolwerk, heeft onderwijsman Van Kampen een belangrijk advies: "Ga er ontspannen mee om." Volgens hem is het helemaal niet nodig om je zorgen te maken over eventuele leerachterstanden. "Die paar weken maken niet veel uit. Kinderen ontwikkelen zich toch wel, ze halen het wel weer in. Wees ontspannen, de sfeer thuis is heel belangrijk."

Scholen spannen zich om gezinnen waar de spanningen hoog oplopen een helpende hand te bieden, onder meer door extra vaak contact op te nemen.

Waardering toegenomen

Een onbedoelde, maar welkom, neveneffect is volgens Van Kampen dat de waarderingen voor de leerkrachten enorm is toegenomen. "Ouders zien en ervaren hoe pittig het lesgeven is. Dat vraagt om didactische- en pedagogische vaardigheden en kwaliteiten."