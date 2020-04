Vloggende verpleegkundige: 'wees lief voor elkaar dan doen wij dat ook'

Van den Akker geeft in zijn eerste video een rondleiding op de locatie waar een nieuwe afdeling wordt gebouwd. Daar komen zeven kamers beschikbaar voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. "In een later stadium zullen daar ook coronapatiënten bijkomen", vertelt van den Akker. Hij toont opnieuw een kamer waar iemand met corona verpleegd zal gaan worden.

Iedere week nieuwe vlogs vanuit het Adrz in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

In zijn vlogs zien we wat er allemaal nodig is om een IC-plaats compleet te maken en dat het niet gaat om alleen een bed. "We zien naast het bed een beademingsapparaat en een bewakingsmonitor", vertelt Van den Akker. "Op een andere kamer is een beademingsmachine die in bruikleen is van Defensie. Diverse bedrijven hebben apparatuur geleverd waardoor de ziekenhuismedewerkers hun werk goed kunnen doen. Super bedankt daarvoor", zegt de verpleegkundige.

Van den Akker eindigt zijn vlog met: "Wees lief voor elkaar, dan doen wij dat ook". Bent u benieuwd naar de volgende vlog? Iedere woensdag en vrijdag geeft Van den Akker een update vanuit het ziekenhuis in Goes.