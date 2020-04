Politie over illegale straatraces: 'absurd'

Straatrace -archief (foto: Omroep Zeeland)

De meldingen kwamen afgelopen weekend bij de politie binnen. De eerste melding was afgelopen zondag rond 18.00 uur. Er zou geracet worden op de Oostkade te Sluiskil. Agenten die dit wilden controleren kwamen onderweg meerdere voertuigen tegen die hierbij betrokken zouden zijn geweest. Dat er een race was kon de politie niet meer vaststellen. Maar uit onderzoek bleek dat er ongeveer veertig personen bij de illegale wedstrijd betrokken waren.

De politie bezit beelden waarop te zien is dat er werd geracet. Later op de zondagavond was er opnieuw een melding van straatraces, nu op Industrieweg in Terneuzen. Hier werden geen races waargenomen, maar wel was er sprake van samenscholing. De aanwezigen werden weggestuurd.

Vaker straatraces, zelfde organisator?

In het verleden kwam het vaker voor dat er races werden gehouden in Zeeuws-Vlaanderen. De politie denkt dat steeds dezelfde organisator achter deze races zit. De politie heeft de vermoedelijke organisator aangesproken.

Schade en onverantwoord

Niet alleen is het gevaarlijk om met hoge snelheden op de weg te scheuren, ook veroorzaken de races schade aan de omgeving. De deelnemers driften en slippen waardoor het wegdek kapot gaat. Verder wordt de berm beschadigd doordat de deelnemers daar parkeren. De herstelkosten komen op het bordje van de belastingbetaler.

Samenscholen in coronatijd

Over de massale samenscholing is in deze coronatijd, ook veel verbazing bij de agenten: "Absurd dat in een tijd waarin de zorg alle zeilen bij moet zetten en we samen het verschil kunnen maken door thuis te blijven, mensen er toch voor kiezen om voor hun plezier enorme risico's te nemen door massaal samen te scholen".