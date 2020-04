Thuisbioscoop en geschiedenisles: kijk de populairste afleveringen van Trugkieke

Ga er maar lekker voor zitten en kijk de populairste afleveringen van Trugkieke (foto: ANP)

De oude Zeeuwse beelden zijn geschikt voor jong en oud. Bovendien zijn het ook nog eens mooie geschiedenislessen voor thuisblijvende kinderen.

Voor dit overzicht zijn de meest bekeken Trugkieke-afleveringen op YouTube verzameld.

1. Commando's vallen Walcheren aan

In het najaar van 1944 landt een bataljon Britse en Noorse commando's bij Westkapelle om Walcheren te bevrijden. De Noorse oorlogsverslaggever Per Jonson gaat met hen mee en filmt de zware strijd tegen de Duitse bezetters. Deze documentaire is als een extra aflevering van Trugkieke uitgezonden en duurt 14 minuten.

2. Oorlog

To van Driel herinnert zich haar evacuatie maar al te goed. In de oorlog vlucht zij met haar familie naar Koudekerke. Johan Schrier evacueert niet en beleeft hachelijke jaren in Vlissingen. Maaike de Wolf uit Biggekerke vertelt over de merkbare veranderingen in haar dorp met de komst van al die stadse lui.

3. Kleurenbeelden van de Watersnoodramp

In 1953 wordt Zeeland getroffen door de Watersnoodramp. In deze aflevering van Trugkieke uit 2013 worden voor de eerste keer kleurenbeelden vertoond van het ondergelopen Schouwen-Duiveland en van het rampgebied rond Kruiningen.

4. De strenge winter van 1963

Veel Zeeuwen zullen de winter van 1963 nog wel herinneren. Zeventig dagen blijft sneeuw liggen en drie maanden lang kunnen Zeeuwen schaatsen. De zeearmen zijn bevroren en de stranden veranderen in poollandschappen. Een aflevering om even af te koelen.

5. Kroostrijke gezinnen

Grote gezinnen met tien, elf, twaalf kinderen. Vroeger waren er genoeg. Het echtpaar Wouters uit Meliskerke kan erover meepraten. Willy en Piet komen allebei uit een groot christelijk gezin. Willy heeft zes broers en drie zusters en vond het erg gezellig vroeger thuis omdat er veel kon en omdat je veel vrijheid had.

6. De strenge winter van 1963 (2)

Voor als je er geen genoeg van kan krijgen: nog meer beelden van de strenge winter van 1963. Brrr!

7. Passagiersschip Willem Ruys te water

Op 1 juli 1946 wordt het passagiersschip Willem Ruys te water gelaten. In deze aflevering van Trugkieke bijzondere beelden van het schip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het stadsbeeld van Vlissingen bepaalde.

8. Oogsten

Eind juli, begin augustus kun je er niet omheen: volop bedrijvigheid op de akkers, mensen bezig met het oogsten van de verschillende landbouwproducten. In de zomers van vroeger wordt dat op verschillende manieren gedaan: van het werken met een sikkel tot de komst loonwerker met zijn combine in de jaren '60.