Coronacrisis of niet, lokale democratie gaat door

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vergadert morgenavond. Niet zoals gebruikelijk in het gemeentehuis in Zierikzee, maar online via de computer. Er is de laatste dagen hard gewerkt om dat mogelijk te maken.

Technische aanpassingen

Raadsleden krijgen instructies hoe online vergaderen werkt en ook technisch zijn er flink wat aanpassingen. Zo wordt in de gemeente Schouwen-Duiveland Zoom, een programma voor videoconferenties, gekoppeld aan het al gebruikte audiosysteem bij de vergaderingen.

Zichtbaarheid

De noodwet stelt eisen aan het digitaal vergaderen, vertelt griffier Teun van Oostenbrugge. "Normaal zenden we raadsvergadering alleen met geluid uit, maar de wet schrijft voor dat je ook met beeld uit moet zenden." Dat is nodig om zeker te weten dat degene die je hoort ook echt een raadslid is.

Gemeentekantoor van Goes (foto: Omroep Zeeland)

In Goes hebben de vergaderingen, net als in andere gemeenten, een paar weken stilgelegen door de coronacrisis. Maar morgen wordt de draad weer opgepakt met een digitale raadscommissie. En ook daar gaat dat niet vanzelf.

Griffier Barbara van Doornum: "Je moet eerst een keuze maken welk programma je gaat gebruiken. Dan moeten alle raadsleden een account hebben, zodat ze in kunnen loggen. En je hebt regels over openbaarheid en archivering waar je rekening mee moet houden."

Fysiek vergaderen mag

Toch is digitaal vergaderen niet verplicht. Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken benadrukt zelfs dat fysiek vergaderen het uitgangspunt blijft. Raadsvergaderingen maken deel uit van de vitale processen en die moeten doorgaan, vindt Den Haag. Op voorwaarde dat de regel om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden wordt nageleefd.

Voorbeeldfunctie

Maar in Goes en Schouwen-Duiveland is toch voor online vergaderen gekozen. "Raadsleden hebben ook een voorbeeldfunctie en ik denk dat het geen goed beeld naar buiten schetst als een hele groep raadsleden in één zaal bij elkaar gaat zitten, terwijl de burger met maximaal drie mensen over straat mag lopen," zegt griffier Van Oostenbrugge. Wat volgens hem ook meespeelt, is dat oudere raadsleden het voor hun eigen gezondheid of die van familieleden te riskant vinden om überhaupt bij elkaar te komen.

In Goes wordt volgende week donderdag wél weer in de raadszaal vergadert. Dat heeft te maken met een geheime stemming die plaatsvindt over kandidaat-wethouder Joost de Goffau. "Dat gaat met briefjes en kan niet digitaal," zegt Van Doornum. "Gelukkig heb ik de zaal zo kunnen verbouwen dat het veilig kan." Ook is het aantal Goese raadsleden dat komt vergaderen en de lengte van de vergadering beperkt tot een minimum.