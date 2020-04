Stijn teleurgesteld over brief Rutte

Premier Rutte in gesprek met Stijn van Oostenbrugge (foto: Omroep Zeeland)

Premier Rutte kwam 5 maart naar het Arsenaaltheater in Vlissingen, om daar met boze Zeeuwen te praten over de marinierskazerne, die niet meer naar Zeeland komt. Stijn van Oostenbrugge viel op, omdat hij als destijds 14-jarige scholier Rutte aansprak en hem een persoonlijke brief overhandigde. In de brief schrijft Stijn dat het openbaar vervoer in Zeeland verbeterd moet worden, als compensatie voor de marinierskazerne. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker van en naar de provincie reizen.

Niet van Rutte zelf

Gisteren kwam het antwoord. Stijn dacht eerst dat het een brief van Rutte zelf was, maar het bleek een brief van een hoge ambtenaar te zijn. Die bedankte Stijn voor zijn brief en wees erop dat adviseur Bernard Wientjes nu namens Zeeland en het Rijk bezig is om een pakket compensatiemaatregelen samen te stellen. In het antwoord staat niets over de voorstellen van Stijn voor het openbaar vervoer in Zeeland.

Teleurgesteld

Stijn is teleurgesteld dat in de brief niets staat over openbaar vervoer. "Het is een beetje een algemene brief, waarin echte antwoorden worden ontweken." Zelf reist Stijn normaal iedere ochtend met het fietsvoetveer van Breskens naar Vlissingen, waar hij op het middelbare Scheldemond College zit. Door een ongunstige dienstregeling is hij iedere al om 07:45 op school. Een latere boot betekent dat hij juist weer veel te laat komt.

Ook meldt de ambtenaar in de brief aan Stijn van Oostenbrugge dat een bezoek van Rutte aan het Scheldemond College er vanwege de Corona-crisis niet in zit. "Ik ga ervan uit dat bedoeld wordt dat zo'n bezoek niet op korte termijn kan, wat ik ook wel begrijp", zegt Stijn. "Maar Rutte heeft me in Vlissingen beloofd dat hij nog voordat ik van school ga naar mijn school zou komen. Dan heeft hij nog dik twee jaar de tijd. Dan zal de corona-crisis toch hopelijk wel voorbij zijn."

Luister hier naar het gesprek met Stijn:

Stijn is teleurgesteld in Rutte

Lees ook: