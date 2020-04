Extra handen in de zorg gevraagd: hoogleraar terug aan ziekenhuisbed

Timmermans volgde vandaag een opfriscursus zodat hij inzetbaar is in het ziekenhuis:"Op sommige gebieden zal ik meer kennis hebben dan de meeste mensen maar vooral qua praktische handelingen kan ik een opfriscursus zeker geen kwaad. Ik zie eigenlijk geen dingen waar ik tegen op zie, het komt vast goed."



De hoogleraar werd in de jaren tachtig verpleegkundige en stapte in 2002 over naar het hoger onderwijs. Timmermans:"Ik heb wel altijd feeling gehouden met de praktijk dus het komt niet allemaal uit de lucht vallen voor me."

Hoogleraar Olaf Timmermans werkt nu ook als verpleegkundige (foto: Omroep Zeeland)

Sinds zorgpersoneel half maart is opgeroepen om zich te melden voor extra handen in de zorg, hebben zich al 653 mensen opgegeven. Dat zijn vooral mbo- en hbo-verpleegkundigen die op dit moment het hardste nodig zijn. Daarnaast melden zich zorgstudenten, administratief medewerkers en gepensioneerde artsen aan. 93 van hen zijn inmiddels gekoppeld aan zorginstellingen en aan het werk. Volgens opleider Margreet Le Clercq van Adrz krijgen ze een grote variatie aan herintreders:"Ook veel 65-plussers melden zich aan. En ook mensen die er al lang uit zijn geweest. Die kunnen dan de cursus die we ze geven voordat ze aan de slag gaan goed gebruiken."

Een groot deel van de aanmelders blijkt nu nog niet inzetbaar, omdat zij geen kinderopvang hebben, of omdat zij werken bij een andere zorginstelling. Het risico is dan groter dat besmettingen van de ene naar de andere zorginstelling worden overgedragen.

Behoefte

Nog altijd is er behoefte aan extra handen in de zorg. De piek aan patiënten wordt de komende weken verwacht. Viazorg treedt op als coördinatiepunt voor vraag en aanbod van extra zorgpersoneel in Zeeland. Via de website extrahandenvoordezorg.nl kunnen zorgmedewerkers zich aanmelden. Zorginstellingen kunnen bij Regiopunt Corona van Viazorg aangeven aan welk personeel zij behoefte hebben.

