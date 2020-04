Even geen corona: dit was deze woensdag ook in het Zeeuwse nieuws

350 meter lang kunstwerk

Het is alsof de herkenningspunten van Goes in het beton zijn gestanst. De televisietoren, het oude stadhuis, de watertoren en de korenmolen zijn te zien op de wanden van de spooronderdoorgang bij het station in Goes.

Kunstenaar George Schade (foto: Omroep Zeeland)

De politie is op zoek naar een wielrenner die afgelopen zondag in botsing kwam met een vrouw. Dat gebeurde op het fietspad aan de Turkijeweg bij IJzendijke. De vrouw raakte bij de botsing lichtgewond.

Vluchtelingen met vast contract

Ammar en Shiyar zijn twee vluchtelingen uit Syrië. Vier jaar geleden arriveerden ze na een lange weg in Nederland. Via vluchtelingenwerk hebben ze hun oude ambacht kunnen oppakken. Beiden zijn meubelstoffeerder en inmiddels in vaste dienst bij een woonbedrijf in Goes.

Vluchtelingen Ammar en Shiyar werken als meubelstoffeerder bij woonwinkel in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De Hogezoom in Renesse wordt komende zomer deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt van 1 juli tot en met 31 augustus, en betreft het stuk tussen de kruising met de Oude Moolweg en Jan van Renesseweg. Het gaat om een proef om te kijken of de verkeersveiligheid vergroot wordt.

Horeca gegroeid

De Zeeuwse horeca is in de laatste tien jaar met 430 bedrijven gegroeid, dat is een toename van 22 procent. En vlak voor het begin van de coronacrisis was Zeeland de provincie met de hoogste horeca-dichtheid van Nederland.