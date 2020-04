Reddingsbrigade Schouwen-Duiveland stopt noodgedwongen met toezicht Verklikkerstrand

Reddingsbrigade bij de Verklikkersplaat-archief (foto: Omroep Zeeland)

Die beschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van EHBO. Doordat ziekenhuizen de hulpmiddelen harder nodig hebben, zijn er niet genoeg voor de vrijwilligers van de strandreddingsbrigade. Daardoor kunnen de vrijwilligers niet aan de gestelde richtlijnen van hun eigen koepelorganisatie kunnen voldoen.

Hele jaar door weekendbewaking door gevaarlijke Verklikkerplaat

Het door de reddingsbrigade bewaakte gebied is bijzonder door de Verklikkerplaat bij Renesse, die bij vloed snel onder water loopt en wandelaars kan verrassen. Vorig jaar verdronk daar een 45-jarige vrouw uit België. "Sindsdien houden we extra toezicht", vertelt voorzitter van de SRB, Jesse van Meggelen. "Alle weekenden dat het overdag hoog water is, bewaken we het strand."

Er staan ook waarschuwingsborden, maar dat is niet altijd voldoende. Nu dit gebied niet meer bewaakt wordt door de SRB, hebben exploitanten van de strandpaviljoens aangeboden om een oogje in het zeil te houden. In de praktijk zullen de ondernemers wandelaars waarschuwen in de weekenden dat het hoog water is. Burgemeester Gerard Rabelink noemt het 'een voorbeeld van samen sterk'.

Dit doen ze tot eind april. De SRB hoopt vanaf 28 april de strandbewaking weer te kunnen hervatten. Van Meggelen: "Dan begint de weekbewaking." Tot die tijd houden ze de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. "Mocht het allemaal nog verder gaan met het coronavirus dan zullen we uiteraard met de gemeente in overleg blijven, hoe we dat vorm geven."

Minder druk

Door de coronamaatregelen was het de laatste weken al minder druk op het strand. Om dat te blijven monitoren zal de politie drones over de stranden laten vliegen. Als dan blijkt dat er meer toezicht nodig is, maakt de gemeente Schouwen-Duiveland opnieuw een afweging.