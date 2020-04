Goedemorgen! Afsluitingen en een brief zonder antwoord

Tussen al het nieuws over corona zou je bijna vergeten dat er bij de Zeeuwen vorige maand veel emotie was over het besluit dat de marinierskazerne. Premier Rutte kwam zelfs speciaal naar Vlissingen om uitleg te geven. Een van de aanwezigen die avond was Stijn van Oostenbrugge uit Breskens. Stijn gaf Rutte een brief en deze week kreeg hij antwoord. De inhoud valt het heel erg tegen, waarom kun je hier lezen.

Ga er maar lekker voor zitten en kijk de populairste afleveringen van Trugkieke (foto: ANP)

Kunstenaar George Schade (foto: Omroep Zeeland)

Woon je in en om Goes en rijd je door de spooronderdoorgang bij het station? Let dan eens op de wanden, want die zijn een kunstwerk. Kunstenaar George Schade maakte nier eerder zo'n groot kunstwerk, in totaal zo'n 350 meter lang.

Stier in het water in de buurt van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Ook vandaag is het de meeste tijd zonnig en het wordt opnieuw vrij warm, met maximaal vanmiddag 22 graden. Vanochtend is het een beetje heiig met een zwakke noordoostenwind, vanmiddag is er een matige wind, windkracht 3 tot 4.