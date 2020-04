Veiligheidsregio Zeeland: 'Tijd van waarschuwen is voorbij, nu beboeten'

Dat zegt Jan Lonink, de voorzitter van de VRZ, die zich op een hele andere Pasen voorbereid als normaal. Dit weekend wordt vaak gezien als de officiële start van het toeristenseizoen, maar door de speciale noodverordening zijn toeristen niet welkom in de provincie.

Politieman op de fiets bij de Vlissingse boulevard. (foto: Omroep Zeeland)

Lonink merkt dat het nu lastiger aan het worden is voor de mensen om zich aan de afspraken te houden. "In het begin was iedereen overtuigd van de maatregelen, maar nu wordt het moeilijker." De voorzitter van de VRZ denkt dat het bijvoorbeeld met het goede weer te maken heeft dat mensen het moeilijker vinden om thuis te blijven.

Lijst van hotspots

Uit voorzorg heeft de VRZ de boulevard in Vlissingen al tot en met maandag afgesloten. Dat geldt ook voor het parkeerterrein bij Perkpolder en het kopje van Kanada in Terneuzen. "De gemeentes hebben een lijst van hotspots gemaakt waar we drukte verwachten en op ieder moment kunnen ingrijpen", zegt Lonink.

Afgelopen weekend waren er vooral problemen met motorrijders en groepjes Belgische wielrenners. Zij staken de grens over om in Zeeuws-Vlaanderen fietsen. Lonink zegt dat er bij de grens extra gecontroleerd gaat worden. "De marechaussee gaat dat doen in samenwerking met de politie."