Zeeland wil in ieder geval 53 miljoen euro ter compensatie van marinierskazerne

Mariniers tijdens een training in Doorn. (foto: ANP)

In de brief die GS schrijft aan Provinciale Staten wordt uiteengezet hoe de kosten zijn opgebouwd. Van de 22,3 miljoen euro zogeheten 'desinvestering', dus geld dat al is uitgegeven aan de voorbereiding van de marinierskazerne is 15,9 miljoen uitgegeven aan grondverwerving, het bouwrijp maken van de grond en infrastructuur. Aan ambtelijke inzet is 3,1 miljoen uitgegeven en rentekosten bedragen 2,1 miljoen. De resterende 1,2 miljoen euro is uitgegeven aan ondersteuning, juridische bijstand, onderzoek en dergelijke.

De 22,3 miljoen euro is als volgt verdeeld over de betrokken overheden: 16,2 miljoen euro is uitgegeven door de Provincie Zeeland, 5,2 miljoen door Vlissingen en 900.000 euro door het Waterschap Zeeuwse Stromen.

Gederfde inkomsten voor Vlissingen

Daarbovenop is een berekening gemaakt wat de marinierskazerne de gemeente Vlissingen had opgebracht aan inkomsten (OZB, leges) in een periode van 30 jaar. Dat zou 31 miljoen euro zijn geweest, wat het totaal dus brengt op 53,3 miljoen euro.

Zeeland wil dit bedrag meteen vergoed hebben. Daarnaast wil Zeeland een compensatie van het Rijk voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Voor dat pakket geldt dat 'de sociaaleconomische effecten vergelijkbaar moeten zijn met die van de Marinierskazerne'. Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor Vlissingen vindt de provincie en de compensatie moet passen 'binnen het DNA van Zeeland'. Gedacht wordt aan compensatie op het gebied van de verduurzaming van de economie/industrie, kennis/onderwijs en bereikbaarheid (openbaar vervoer, wegen e.d.).

Voorstel eind mei verwacht

De Provincie Zeeland heeft elke drie weken een gesprek met Bernard Wientjes over de compensatie. Hij is door Den Haag aangewezen als speciaal adviseur. Eind mei wordt het voorstel met compensatiemaatregelen van Wientjes verwacht.

