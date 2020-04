Voorarrest moordverdachte Oostkapelle opnieuw verlengd

Politie speurt in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

Het ging vandaag weer om een voorbereidende zitting, een zogenoemde pro forma-zitting. Dat is al de vierde in deze zaak. Bij zo'n zitting wordt gekeken naar de stand van het onderzoek en of het voorarrest van de verdachte moet worden verlengd. Bij de vorige zitting werd al bekend dat het Openbaar Ministerie het dossier eind mei compleet hoopt te hebben.

Corona-vertraging

Rond deze tijd had de verdachte voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gemoeten. Dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het coronavirus. De verdachte is hartpatiënt en daarmee een risicogroep. Het Pieter Baan Centrum wilde daarom niet dat hij die kant op kwam. Vanwege corona vond de zitting van vandaag via Skype plaats.

Op 24 mei 2019 werd in Oostkapelle een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove neergestoken. Een paar uur later bezweek zij aan haar verwondingen. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woonde, is een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Tijdens de eerste zitting op 3 september vorig jaar werd bekend dat het slachtoffer door een messteek in haar borst om het leven is gekomen. Ook bleek er DNA van de verdachte gevonden te zijn aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van het slachtoffer. De verdachte zei vandaag dat hij nooit in het appartement van het slachtoffer is geweest. Aangezien alle openbare deurklinken zijn DNA bevatten en zou volgens hem kunnen zijn overgedragen door anderen, zegt hij dat het juist vreemd zou zijn als er geen DNA van hem op de deurklink van het slachtoffer zou zitten.

De advocaat van de 56-jarige verdachte vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis. Dan zou de verdachte zijn zaak thuis af hebben mogen wachten. De advocaat bestrijdt dat alle bewoners van Parc Zonnehove een conflict hebben met haar client. Het zou volgens haar maar om een kleine groep gaan. Toch werd ook geopperd door de verdediging dat bij een voorlopige vrijlating de verdachte niet naar huis zou gaan, maar naar een andere opvangplek. Dit zou mogelijk onrust moeten voorkomen.

Wel of niet behandelen dit jaar?

Ook zei de verdediging dat de zaak waarschijnlijk dit jaar niet meer inhoudelijk behandeld gaat worden en dat dan de verdachte wel erg lang in voorarrest zit. Volgens het Openbaar Ministerie moet het dit jaar nog wel lukken. Het OM vindt het feit te ernstig om de man voorlopig vrij te laten. Ook wil het OM het onderzoek van het Pieter Baan Centrum afwachten.

Politie dregt in vijver Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

De rechtbank besloot de verdachte niet voorlopig vrij te laten. Het gaat volgens de rechtbank om een ernstig feit. Ook is er een 'relatief grote hoeveelheid DNA' van de verdachte aangetroffen op de binnenkant van de deur van de verdachte.

Op 18 juni gaat de zaak verder.