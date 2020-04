Vlissingen stopt met zondagvoetbal na ruzie in bestuur

VC Vlissingen juicht na een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Het is een besluit dat met pijn in het hart is genomen door een deel van het bestuur. "Met het bestuur hadden we gestemd of we naar de zaterdag zouden overstappen", legt voorzitter Jan Kapelle uit. "Vijf mensen stemden tegen en twee mensen stemden voor." Eén van de voorstemmers was Johan de Visser, al jarenlang de financiële man bij de club.

Hoop gedoe

"Hij heeft zich niks aangetrokken van die stemming." Afgelopen zaterdag volgde een interview met De Visser in de PZC waarin hij aangaf te willen stoppen met de zondagtak en geld in de jeugdopleiding wil steken. "Dat interview gaf een hoop gedoe", zegt Kapelle. "De rest van het bestuur is het nu hartstikke beu." Zonder de steun van De Visser is het bestuur bang dat er sponsoren gaan afhaken. "Wie betaalt, bepaalt zeggen ze en dat is ook zo."

"We hadden alles al rond voor volgend jaar", legt Kapelle uit. "De selectie was rond, financieel was alles rond, maar door dit gedoe werd het allemaal erg onzeker. Tel daar de coronacrisis bij op waar misschien nog wat sponsoren gaan afhaken. We hebben nu de knoop doorgehakt."

De selectie van de zondagafdeling van dit jaar (foto: Paul ten Hacken)

De Visser zegt dat het verhaal van de stemming klopt. Hij was inderdaad tegen. "Ik ben toch doorgegaan omdat ik in het zondagvoetbal geen toekomst meer zie. Bijna iedere club gaat naar de zaterdag. Ik vind het nu tijd om geld en energie te steken in de zaterdagafdeling en de jeugdopleiding."

Volgens De Visser zou de zondagafdeling het komend seizoen financieel al zwaar krijgen. "In het begin hadden we het nog wel gered, maar vanaf de winterstop voorzie ik problemen."

Spelers en trainer

Hoe het team van Vlissingen er volgend jaar uitziet is nog niet bekend. Bij de zondagafdeling zou Ruud Pennings de trainer worden, bij de zaterdagafdeling is Thomas Ragut nu de trainer. "Ragut blijft gewoon trainer, maar ik wil wel dat Pennings erbij betrokken wordt", zegt De Visser. En over de spelers van het zondagteam. "Ik heb een goede band met die jongens. Zij zijn allemaal welkom bij het zaterdagteam."

De Visser vindt dat Vlissingen weer op de kaart moet worden gezet. "Ik wil binnen twee of drie jaar in de 2e klasse spelen."