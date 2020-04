'Gewoon' schoolexamen in Hulst, maar wel met latex handschoenen

Docenten merkten dat veel vmbo-leerlingen moeite hadden met het thuisonderwijs en dat er veel van ze werd gevraagd. Daarom is besloten de leerlingen voor even terug naar school te halen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

"Voor vmbo-leerlingen is het op het moment lastig schakelen. Ze worden overstelpt met allerlei planningen en methodes", legt Lies Meesen-Deburchgraeve uit. Zij is coördinator van het vmbo op het Reynaertcollege. "We vragen veel van ze op het moment en dan ook nog van ze verwachten om toetsen te gaan maken, is iets te veel van het goede." En dus worden de leerlingen nu in groepjes van maximaal 25 leerlingen op school ontvangen.

Een serieuze operatie

En het is een serieuze operatie om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. "Het is een soort theaterstuk dat we opvoeren", legt Deburchgraeve uit. De leerlingen hebben thuis allemaal een brief ontvangen met afspraken en instructies.

Om leerlingen uit elkaar te houden, worden ze op afstand gehouden (foto: Omroep Zeeland)

Bij de brief zit een plattegrond met de route die de leerlingen in etappes en om de beurt moeten afleggen. Vanaf de aankomst op het schoolplein en hun plek in de aula - waar de schoolexamens worden afgenomen - tot de route naar buiten en naar huis. "Want het is absoluut niet de bedoeling dat ze nadien nog even gaan buurten bij de plaatselijke supermarkt", zegt Deburchgraeve.

In de praktijk ziet dit er als volgt uit: Aan het begin van het schoolplein worden de leerlingen opgewacht door een docent met een walkie-talkie die ze een-voor-een het schoolplein op laat fietsen. Daar krijgen ze door een andere docent een plek toegewezen achter een van de ongeveer 15 pylonnen die op ruim twee meter afstand van elkaar zijn uitgezet.

Voordat de leerlingen een voor een naar binnen mogen, moeten ze bij een pylon wachten (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben voor twee meter gekozen, omdat het toch pubers zijn", legt Deburchgraeve uit. "Die hebben na zo'n lange tijd thuiszitten toch de behoefte om even aan elkaar te zitten, door een knuffel of een hand. Maar dat mag echt niet, dus hebben we voor twee meter gekozen."

Route

Terug naar de pylonnen. Als hun naam wordt genoemd, mogen de leerlingen (ook weer een-voor-een) naar de volgende en een na laatste halte voordat ze naar binnen mogen. Eenmaal binnen moeten de leerlingen hun tas, jas en andere overbodige zaken achterlaten op een stoel. Vervolgens worden ze langs een tafel geleid waar ze een set latex handschoenen moeten pakken en aantrekken, voordat ze plaats mogen nemen achter een riante tafel van zo'n twee meter breed.

Met latex handschoenen aan, achter een grote tafel en op ruim twee meter afstand maken de leerlingen hun schoolexamen (foto: Omroep Zeeland)

Om het besmettingsgevaar nog verder te beperken, worden er maximaal 25 leerlingen tegelijkertijd ontvangen op school. Leerlingen die bang zijn om te komen, mogen thuisblijven en kunnen op een andere manier hun schoolexamen maken. Maar vooralsnog heeft Lies Deburchgraeve geen afmeldingen gekregen.

School gemist

In de aula zitten een half uur voordat het schoolexamen begint bijna alle leerlingen klaar en wordt er nog druk gekletst en bijgepraat. Behalve 'best zenuwachtig' is 'ik heb school best gemist' een veel gehoorde reactie van de leerlingen. "Want alleen thuis zitten, is ook maar niks zonder echt contact met vrienden", zegt Jim de Schrijver.

Deburchgraeve merkt zelf ook dat de leerlingen het best fijn vinden om weer even terug op school te zijn. "Dat zie je alleen al aan het feit dat ze ruim op tijd aanwezig zijn, en we vinden het zelf ook wel fijn. We hebben weer het gevoel dat we een school zijn."

Proef

Bij het Reynaertcollege maken vooralsnog alleen de vmbo-leerlingen op deze manier hun schoolexamen. Maar mocht het bevallen, dan wil de school dit systeem ook gaan toepassen bij de schoolexamens van havo en vwo.