Bijna dertig Zeeuwse bedrijven failliet in februari

In februari zijn 29 bedrijven, instellingen of eenmanszaken failliet gegaan in Zeeland. Dat dit in de maand februari is gebeurd, dus net voor het invoeren van de strengere coronamaatregelen, vindt gedeputeerde Jo-Annes de Bat niet zo gek. "Het is niet helemaal te verklaren. Maar de crisis diende zich toen al aan. Er zijn bedrijven die actief zijn op de wereldmarkt en daarom toen al gevolgen merkten."

Ook heeft het faillissement van vervoersbedrijf TCR invloed op het hoge aantal. Dit bedrijf bestond uit verschillende onderdelen.

Het aantal faillissementen in één maand is in zeker tien jaar niet zo hoog geweest. In het afgelopen jaar waren april en maart 2014 de slechtste maanden. Toen gingen er 19 bedrijven per maand failliet.

Steunaanvraag zzp'ers

Opnieuw klopten zzp'ers aan bij de gemeenten voor een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Op 6 april zijn er 5.101 steunaanvragen gedaan, bij de coronamonitor van vorige week waren dat er nog zo'n 3.500. De meeste aanvragen zijn afkomstig uit de horeca, detailhandel, recreatie en uiterlijke verzorging zoals kappers, personal trainers en schoonheidssalons. Ook zijn er aanvragen uit de evenementenbranche en van fotografen.

Aantal steunaanvragen per gemeente/organisatie

Gemeente/organisatie TOZO aantal GR De Bevelanden 1.025 Schouwen-Duiveland 725 Tholen 169 Middelburg 626 Veere 312 Vlissingen 503 Hulst 480 Sluis 550 Terneuzen 711

Geen vertrouwen in de toekomst

Ook wordt in de monitor een blik geworpen op de toekomst. Vooral de detailhandel, industrie en dienstverlening in Zeeland zien de komende periode somber in. Bij de dienstverlening is het vertrouwen in de economie, het economisch klimaat, met twintig procent gedaald. Terwijl in januari het economisch klimaat in al deze drie sectoren nog steeg.

De provincie Zeeland komt regelmatig met een economische monitor in samenwerking met onder meer VNO-NCW Zeeland, Economische Impuls Zeeland en de gemeenten. Hiermee willen ze inzicht geven wat voor gevolgen het coronavirus heeft op de Zeeuwse economie.