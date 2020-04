Vertrouwen in economie bij Zeeuwse ondernemers gekelderd

De monitor geeft een overzicht van invloed van coronacrisis op de Zeeuwse economie. Daaruit blijkt dat de detailhandel, industrie en dienstverlening in Zeeland de komende periode somber in zien. Bij de dienstverlening is het vertrouwen in de economie, het economisch klimaat, met meer dan twintig procent gedaald. Terwijl in januari het economisch klimaat in al deze drie sectoren nog steeg.

Steunaanvraag zzp'ers

Tot dusver klopte een groot aantal zzp'ers aan bij de gemeenten voor een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Op 6 april zijn er 5.101 steunaanvragen gedaan, bij de coronamonitor van vorige week waren dat er nog zo'n 3.500. De meeste aanvragen zijn afkomstig uit de horeca, detailhandel, recreatie en uiterlijke verzorging zoals kappers, personal trainers en schoonheidssalons. Ook zijn er aanvragen uit de evenementenbranche en van fotografen.

De winkels in de winkelstraat in Domburg waren geopend, maar de straat zelf was zo goed als uitgestorven (foto: Omroep Zeeland)

Opvallend is dat er in februari 29 bedrijven, instellingen of eenmanszaken failliet gegaan zijn in Zeeland. Dat is een negatief record. Het faillissement van vervoersbedrijf TCR heeft hier een grote invloed op gehad omdat het bedrijf uit bijna twintig aparte bedrijven bestond.

De provincie Zeeland komt regelmatig met een economische monitor in samenwerking met onder meer VNO-NCW Zeeland, Economische Impuls Zeeland en de gemeenten. Hiermee willen ze inzicht geven wat voor gevolgen het coronavirus heeft op de Zeeuwse economie.

Aantal steunaanvragen per gemeente/organisatie