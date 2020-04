Zeeuwse 50-PLUS vindt gedoe binnen partij ongepast

Willem Willemse, Statenlid 50 PLUS in de Vlissingse havengebied (foto: Omroep Zeeland)

De partijvoorzitter zou te eigengereid zijn, niet goed luisteren naar de adviezen van de verschillende partijafdelingen en zich onterecht verkiesbaar willen stellen voor de Tweede Kamer. Maar de Zeeuwse 50PLUS-fractievoorzitter Willem Willemse heeft helemaal geen moeite met Dales.

Op 23 april zou er een landelijke ledenvergadering van 50PLUS zijn, maar die gaat door de coronacrisis niet door. De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zijn al in volle gang. Landelijk voorzitter Geert Dales, die dus niet bij iedereen even geliefd is, wil op de kandidatenlijst, maar volgens een aantal 50PLUS-afdelingen kan dat helemaal niet.

'Dales op kandidatenlijst is geen probleem'

Onzin, vindt Willemse, fractievoorzitter van 50PLUS Zeeland: "Dissidenten binnen de partij, zoals als ik ze maar noem, vinden dat het Kamerlidmaatschap onverenigbaar is met het partijvoorzitterschap. Maar dat speelt pas als Dales eventueel wordt gekozen, niet nu." Willemse, een van de twee 50PLUS Statenleden in Zeeland, vindt het juist prima als Dales zich verkiesbaar stelt.

Je zou denken dat vijftigplussers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben." Willem Willemse, fractievoorzitter 50PLUS Zeeland

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel provinciale partijvoorzitters Dales laten vallen. Volgens Willemse heeft hij in ieder geval nog de steun van de 50PLUS-afdelingen in Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant en dus in Zeeland. Dat zou inhouden dat Dales in Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg slecht ligt.

Willemse vindt het gedoe binnen zijn partij, die zich op ouderen richt, tijdens de coronacrisis ongepast: "Je zou denken dat vijftigplussers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben."

Korte metten

Partijleider Henk Krol steunt Dales en wil dat de leden 'korte metten' maken met de opstandige provinciale partijvoorzitters, stelde hij gisteren in het AD. Geert Dales is landelijk partijvoorzitter van 50PLUS sinds mei 2018. Van 2000 tot 2004 was hij VVD-wethouder in Amsterdam. De Noord-Zuid-metrolijn die daar werd aangelegd viel veel duurder dan Dales had toegezegd.

Henk Krol bij 'Zeeland Kiest' in 2017. (foto: Omroep Zeeland)

Dales werd in 2004 burgemeester van Leeuwarden, maar stapte daar al na drie jaar op. In 2010 vertrok Dales met ruzie als bestuursvoorzitter van InHolland, een hogeschool waar studenten wel heel makkelijk een diploma konden haalden.