Drie Zeeuwen met corona naar ziekenhuis

Update coronakaart van Zeeland (foto: OZ)

Het gaat om patiënten uit Tholen, Terneuzen en Goes. Naar welk ziekenhuis ze zijn gebracht is niet bekend. De nieuwe cijfers zijn weliswaar vandaag bekendgemaakt, maar het kunnen ook opnamen van een dag eerder zijn geweest, die gisteren nog niet in de registratie waren opgenomen.

Meldingen

Het aantal officiële corona-ziektemeldingen in onze provincie is in één dag met dertig toegenomen van 330 naar 360. Ook enkele van deze nieuwe meldingen kunnen ouder zijn dan één dag. Omdat het alleen geteste personen betreft en niet iedereen met coronaverschijnselen wordt getest, zal het werkelijke aantal patiënten veel hoger liggen.

Volgens de RIVM-statistiek zijn er in de afgelopen 24 uur geen Zeeuwen aan corona overleden.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de ziekenhuisopnames in Zeeland tot nog toe en de aangrenzende gemeenten. Ga met de muis over de bollen voor de relatieve cijfers per gemeente.

Kaartje niet te zien? Klik dan op deze link.

NB: de cijfers geven alleen de aantallen ziekenhuisopnamen weer en zeggen niets over het aantal ontslagen patiënten of overleden patiënten.