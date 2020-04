The show must go on: gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vergadert digitaal tijdens de coronacrisis

De 23 leden van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vergaderden vanavond digitaal (foto: Omroep Zeeland)

Even wennen was het digitale vergaderen nog wel. CDA-raadslid Johan Pannekoek zat op z'n eigen bank naar een scherm te kijken waar alle gemeenteraadsleden en het gemeentebestuur heel klein op te zien waren. "Het is een heel vreemde gewaarwording om op een digitale manier te zien wat je normaal gesproken in de kring meemaakt", merkt Pannekoek op.

Opstartproblemen

Om 19.30 uur staat de vergadering op punt van beginnen, maar vlak nadat burgemeester Rabelink de vergadering opent, blijkt dat de techniek de gemeente in de steek laat. "We zijn nog niet live te horen op de website van de gemeenteraad", legt Femke de Vries, gemeenteraadslid namens GroenLinks vanachter haar eigen eettafel uit. "Ik geloof dat ze dat aan het oplossen zijn." Na wat reparatiewerkzaamheden begint de vergadering om 20.00 uur dan alsnog. Een half uur te laat.

De Vries vindt het goed dat de gemeenteraad op deze manier kan vergaderen, maar ziet ook nadelen van de digitale raadsvergadering: "Je ziet elkaar niet persoonlijk en een stukje discussie ga je nu gewoon missen." Ook Pannekoek zag dat de discussie een beetje achterwege bleef. "Ik denk dat in de raadszaal meer debat plaatsvindt", sluit Pannekoek zich bij De Vries aan.

Femke de Vries (GroenLinks) zat achter haar eigen eettafel tijdens de gemeenteraadsvergadering (foto: Omroep Zeeland)

Zowel Pannekoek als De Vries zijn achteraf wel tevreden met het digitaal vergaderen. "Het vordert goed en de vergadering verloopt redelijk vlot. Ik denk dat we er zo wel gaan komen", aldus Pannekoek. "Er zijn bepaalde zaken die we moeten bespreken. Ik denk dat het goed is dat we dat gewoon doen", voegt De Vries daar aan toe.

Gluren

Een groot voordeel is ook dat de raadsleden op deze manier kunnen gluren bij de buren. Femke de Vries weet nu wel wie van haar collegae de beste inrichting heeft. "Die van Margot Lemsom (VVD, red.)", zegt ze volmondig. "Dat ziet er gewoon schitterend uit". En ook de kat van Lemsom, die even voor de camera liep, kreeg een compliment van De Vries: "Was een hele mooie lieve kat en ze kreeg er een knuffeltje van, een kusje."