Les in het Nederlands vooral voor internationale schakelklas nu extra belangrijk

Haitham (links) en Isabella (rechts) met hun nieuwe laptops (foto: Omroep Zeeland)

Haitham Youssef Alhajji (16) uit Zierikzee en Isabella Hernández (15) uit Middelburg kunnen hun geluk niet op. Ze zijn alebei nog maar kort in Nederland en thuis praten ze in hun moedertaal. Het Nederlands wat ze nu kunnen spreken gaat dan al snel achteruit. Haitham praat thuis Koerdisch en Isabella Spaans. "In de les wordt Nederlands gepraat en ook de opdrachten zijn in het Nederlands. Om het goed te kunnen moet je blijven leren. Volgend jaar ga ik naar het Scalda, dus dan moet mijn Nederlands nog beter zijn", zegt Haitham.

Lessen volgen op een telefoon

Isabella is zelfs zo trots op haar eigen laptop dat ze speciaal een bureau gekocht heeft voor in haar kamer. "Ik mis school heel erg. De leraren, maar ook mijn vrienden. De lessen volgde ik wel op mijn telefoon, maar huiswerk maken was lastig. Ik kon af en toe wel een laptop van mijn stiefvader gebruiken, maar nu kan ik echt elke dag aan school werken", zegt ze.

De Internationale Schakelklas (ISK) Walcheren telt 160 anderstalige leerlingen. De helft ervan krijgt een laptop van school te leen. "We hebben geïnventariseerd hoe veel leerlingen een apparaat moesten delen thuis. Met bijvoorbeeld een broertje of zusje op de basisschool, of met ouders die online nu hun inburgeringscursus moeten volgen', zegt trajectbegeleider Anne-Marie Verburg van het ISK.

Nederlands moet op peil blijven

De school heeft ervoor gezorgd dat al hun leerlingen een eigen laptop tot hun beschikking hebben zo lang ze thuis onderwijs moeten volgen. "Het is heel belangrijk dat ze de lessen blijven volgen om hun Nederlands op peil te houden. We hebben contact met iedereen en zo kunnen we dat makkelijk ook blijven houden", zegt Verburg.